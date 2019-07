“El Real Madrid le ha comunicado a James Rodríguez que no le van a traspasar y que se queda. Según pudo saber AS, la estrepitosa derrota contra el Atlético (3-7) y la grave lesión de Marco Asensio, que estará de baja toda la temporada, han hecho que Florentino Pérez decida no vender al colombiano a pesar de que la opinión de Zidane era buscarle una salida”, señaló ese medio de comunicación madridista.

El volante colombiano volvió a entrenarse con el Real Madrid este lunes. La última vez que lo había hecho fue en la previa de la final de la Champions League 2017, en la que Zinedine Zidane ni siquiera lo incluyó en el banco de suplentes.

En las últimas semanas el Napoli y el Atlético de Madrid se mostraron interesados por fichar al ‘10’ de la Selección Colombia. Sin embargo, los italianos solo querían a James en condición de préstamo, pero Florentino Pérez solo quería una venta total de los derechos de Rodríguez.

“Florentino no quiere traspasarlo al Atlético después de haberles vendido a Marcos Llorente y ver cómo Morata, un canterano blanco, también juega como rojiblanco. La única opción que contemplaba era la de una salida al extranjero, pero el Nápoles insiste sólo en una cesión”, concluyó el diario AS.

Lo preocupante en este caso es que, como se evidenció en la última temporada de James con el Madrid y como lo señala AS este lunes, Zinedine Zidane no cuenta con el colombiano para su equipo titular.