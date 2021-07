James Rodríguez ya entrena con el Everton y en sus tiempos libres aprovecha para descansar en su casa, que actualmente comparte con algunos amigos y familiares que lo acompañaron en su cumpleaños.

Uno de ellos es Henrique Ramos, empresario portugués que sirvió como puente para que el colombiano hiciera felices a dos niños que estaban ansiosos por conocerlo.

En un video divulgado por el acompañante de estos menores de edad, se ve cómo el volante colombiano sorprendió a los niños, quienes no sabían que estaban en la casa de James Rodríguez.

Los niños y el hombre que los llevó le dieron un regalo al cucuteño, quien compartió algunas palabras con uno de ellos, que parecía el más sorprendido y feliz por estar con él.

El otro chico fue mucho más tímido, pero el colombiano no dudó en tomarse una foto con ellos y dejarles un recuerdo que seguro no olvidarán.

Las imágenes del momento fueron compartidas por el acompañante de los menores de edad y por la cuenta de Twitter del Everton:

My little Scouse Colombian meeting his idol today for a belated birthday gift from ⁦@JoeBoggo⁩ coincidentally they both share the same birthday, big thanks Joe and little Joesph for making this happen Antonio will never forget this moment #UTFT #EFC pic.twitter.com/sNWHK4R5ob

— Paul Hayes (@PaulHayes3) July 14, 2021