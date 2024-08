Por: Gol Caracol

James Rodríguez no se olvida de sus inicios en el fútbol internacional y en especial de su paso por el Banfield, de Argentina, donde brilló siendo muy joven, fue campeón y fue su camino antes de ir a Europa.

(Lea también: Lorenzo destapó pedido de James Rodríguez en final de Copa América; lo comparó con Messi)

Por ese motivo, el experimentado director técnico Julio Falcioni, quien tuvo al mediocampista cucuteño en el cuadro ‘taladro’, resaltó un buen gesto que tuvo el jugador de nuestro país con él, a pesar de no tener un contacto cercano o constante.

¿Qué le dijo James Rodríguez a Julio Falcioni?

“¿Un mensaje que me sorprendió? El de James Rodríguez cuando falleció mi mujer. Yo no lo había visto más a él después de que se fue de Banfield, no había tenido más comunicación, pero se enteró y me mandó un lindo mensaje”, confesó el estratega argentino sobre el buen gesto del ‘10’ colombiano con él, en un momento difícil de su vida, tras perder a su esposa, en una charla con el periodista Leo Montero.

(Vea también: Lorenzo, sin filtro, sobre situación de James Rodríguez: “Si me lo pide, hablaremos”)

Cabe recordar que el cucuteño estuvo en el cuadro del ‘taladro’ entre 2008 al 2010, disputando 51 partidos, marcó diez goles y dio ocho asistencias. Sumado a eso, consiguió un histórico título para Banfield, en el apertura del 2009, siendo una de las figurad de aquel equipo.

“¿Un mensaje que me sorprendió? El de James Rodríguez. Me escribió cuando falleció mi mujer. Yo no lo había visto más a él después de que se fue de #Banfield 🇳🇬. No había tenido más comunicación y se enteró y me mandó un lindo mensaje”. Julio César Falcioni con @soyleomontero. pic.twitter.com/7yUumtJ5Tv — Hablemos de Banfield (@HDBanfield) August 6, 2024

