James Rodríguez y el zaguero alemán Joshua Kimmich fueron los únicos integrantes del Bayern Múnich que fueron incluidos en la lista.

En el elenco de 18 jugadores fue designado por los observadores técnicos de la Uefa, ente rector del fútbol europeo, quienes se inclinaron por 8 hombres del Real Madrid y 3 del Liverpool, las escuadras finalistas.

Entre tanto, atacante el argentino Lionel Messi es el único integrante del Barcelona de España que fue incluido.

A continuación, el equipo completo:

Arqueros: Kéylor Navas (C.RICA – Real Madrid, ESP) y Alisson Becker (BRA – Roma, ITA).

Defensas: Joshua Kimmich (ALE – Bayern Múnich, ALE), Sergio Ramos (ESP – Real Madrid, ESP), Virgil van Dijk (HOL – Liverpool, ING), Giorgio Chiellini (ITA – Juventus, ITA), Marcelo Vieira (BRA – Real Madrid, ESP) y Raphaël Varane (FRA – Real Madrid, ESP).

Volantes: Casemiro (BRA – Real Madrid, ESP), Kevin de Bruyne (BEL – Manchester City, ING), Luka Modric (CRO – Real Madrid, ESP), Toni Kroos (ALE – Real Madrid, ESP) y James Rodríguez (COL – Bayern Múnich).

Delanteros: Edin Dzeko (BOS – Roma, ITA), Roberto Firmino (BRA – Liverpool, ING), Lionel Messi (ARG – Barcelona, ESP), Cristiano Ronaldo (POR – Real Madrid, ESP) y Mohamed Salah (EGI – Liverpool, ING).

UEFA's Technical Observers have chosen their #UCL Squad of the Season. Do you agree with their selection? pic.twitter.com/BYqyIA0DJ9

— #UCLfinal (@ChampionsLeague) May 27, 2018