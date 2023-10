Luego del partido entre la Selección Colombia y Uruguay, en el que los dos equipos empataron 2-2 en el estadio Metropolitano de Barranquilla, el técnico Marcelo Bielsa habló de la actuación de James Rodríguez y contó que se sentía sorprendido por el nivel del colombiano.

Para el argentino, el volante jugó muy bien, pese a no tener continuidad en el club Sao Paulo, escuadra en la que llegó en mitad de año.

(Lea también: “Se destacó en una Colombia llena de suplentes”: Vélez volvió a ser duro con James)

“Sinceramente, creí que su estado de forma actual, considerando que no juega regularmente en Sao Paulo, no era como el que mostró en el partido. Hoy pudo destacarse, lo que no es una sorpresa por su jerarquía, pero sí sorprende, de algún modo, al estar retomando la posibilidad de jugar con regularidad y eso es indispensable”, expresó Bielsa.