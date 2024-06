Este sábado 15 de junio, el mediocampista de Sao Paulo llegó a los 100 partidos disputados con la Selección Colombia y se convirtió en el séptimo jugador en la historia en lograrlo (el primero es David Ospina con 127).

Dicho logro lo consiguió en el partido amistoso en el que la ‘Tricolor’ derrotó 3-0 a Bolivia antes de la Copa América y su emoción por llegar a esa importante cifra fue evidente.

De hecho, en el canal de la Selección Colombia en YouTube se compartió una entrevista que le hicieron por sus 100 partidos y allí recordó cómo fueron sus inicios con el combinado nacional.

Acá, lo dicho por James Rodríguez sobre su paso por la Selección Colombia:

Uno de los temas que más llamaron la atención fue el relacionado con su retiro de la ‘Tricolor’, hecho que muy posiblemente se dará después del Mundial de 2026, torneo que espera jugar con el combinado nacional.

Al respecto, el ‘10’ comentó cómo quiere ser recordado el día que dé un paso al costado del equipo.

“Que me recuerden como el que en cada partido quería dejar la piel por esta camiseta y el que quería darlo absolutamente todo. Sobre todo, que me recuerden como excelente persona porque los que me conocen saben cómo soy”, señaló en la mencionada entrevista.