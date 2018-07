Verde menta es el color de la nueva camiseta del Bayern Múnich, que además se usará con medias del mismo color, mientras que la pantaloneta es púrpura.

Por su parte, el Tottenham presentó 3 camisetas: la principal, de visitante y una tercera que podría ser para los entrenamientos.

El defensor colombiano compartió el video detrás de cámaras de la sesión fotográfica, en la que al principio se le ve tímido, pero después se toma el papel de ‘modelo’ muy a pecho.

Our new kits for this season 🔥🙌🏾 #BuiltToRise #COYS @SpursOfficial pic.twitter.com/JdTAx7xrR1

— DAVINSON (@daosanchez26) July 19, 2018