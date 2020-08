Pese a que el Deceuninck-Quick Step, equipo de Jackobsen, reseñó en Twitter que sus médicos le prestaban atención al corredor, el diario El Mundo de España informó –citando ala televisión polaca– que el pedalista está en “coma inducido”.

Entre tanto, los organizadores de la competencia descalificaron a Groenewegen por su proceder y le dieron el primer lugar de la etapa a Jackobsen.

El incidente hizo que varias vallas volaran y quedaran atravesadas en la vía por la que entraba el resto del pelotón con gran impulso, lo que ocasionó que más corredores se fueran al piso con violencia.

Entre tanto, los colombianos en competencia, Esteban Chaves y Juan Sebastián Molano, no se vieron envueltos en el hecho. Chaves porque no encabezaba el pelotón y Molano porque se había caído 7 kilómetros antes y arribó con 6:26 minutos de retraso.

Acá, el reporte del Deceuninck-Quick Step:

Our rider @FabioJakobsen is being tended to by the doctors after his crash in #TDP20.

— Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) August 5, 2020