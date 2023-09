Jaime De La Pava salió a hablar sobre Lucas González, entrenador de América de Cali que no se encuentra en su mejor momento. El actual entrenador de Deportivo Cali brindó una entrevista para los micrófonos naranjas, y dejó claro su punto de vista sobre timonel de ‘Los Diablos Rojos’. Recientemente se jugó la novena fecha de la Liga Betplay y varios equipos avanzaron en la tabla de posiciones.

Hasta la fecha, América ocupa la posición siete del rentado local, uno puesto muy bajo para la calidad de jugadores que tiene en su plantilla, y el nivel mostrado por su entrenador en la pasada versión de la Liga Betplay con Águilas Doradas. Sin embargo, durante las últimas fechas ha conseguido una seguidilla de victorias.

Sobre González, De La Pava mencionó: “Es un entrenador para un presente y futuro del fútbol colombiano. Hay que darle las herramientas necesarias, decirle a la gente del América que es un hombre preparado. Cuando uno es joven… yo cometí muchos errores, pero el profe Lucas seguramente en su reflexión interna y la gente que lo rodea lo ayuda”.

Además de esto, el director técnico de Deportivo Cali, agregó: “Tiene el perfil, todo el perfil, no lo conozco, no he tenido la oportunidad de compartir, pero escuchándolo en sus conceptos, se sabe que es importante y todo se traduce en que la pelotica entre. A todos nos ha pasado que no se da, pero todo eso nos deja muchas enseñanzas. Cuando yo arranqué en Manizales perdí 6-0, y yo tenía 31 años. Para mí fue muy importante saber qué era el América en ese momento”.