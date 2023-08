Para los micrófonos de Win Sports, Lucas González habló sobre Juan Carlos Osorio, técnico con el que se le vincula debido a sus tácticas dentro del terreno de juego. El presente González no es el mejor dirigiendo al América de Cali, no ha encontrado su más alto nivel, el que mostró cuando comandó a Águilas Doradas. Aunque la Liga apenas empieza, los hinchas ‘Escarlatas’ piden su cabeza porque no entienden muchas de las decisiones del timonel.

En una reciente charla con el micrófono naranja, Lucas habló sobre Juan Carlos Osorio, quien no tuvo un buen paso por América de Cali y suena para ser entrenador de la Selección Honduras. “A Juan lo admiro, lo respeto, no tengo una relación cercana con él, pero sí lo conozco. Es uno de los entrenadores que como colombiano más éxito ha tenido, entonces es un honor. Somos muy diferentes, por ejemplo, en el punto de vista de la rotación, que para él es algo fundamental, y lo fundamental para mí es periodizar las relaciones de esfuerzo y recuperación”, dijo.

Sobre sus métodos de juego, González se defendió y afirmó: “El trabajo de nosotros es intentar ganar partidos y cuando no tienes jugadores disponibles tienes que ensayar alternativas”.