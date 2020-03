View this post on Instagram

Kevin Riascos es consciente de la necesidad de ejercitarse desde su casa y no parar con su acondicionamiento físico, nos muestra algunos ejercicios básicos que también podría hacer nuestra comunidad celeste desde cada uno de sus hogares. #Quédateencasa #MételeUnGolAlCovid19 #MeQuedoenCasa #estáennuestrasmanos #Jaguaresencasa #JaguaresFCencasa #Yomequedoencasa