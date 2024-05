A través de su cuenta en X, el periodista Iván Mejía Álvarez se despachó contra Juan Carlos Osorio, quien recientemente fue anunciado como nuevo entrenador de los Xolos de Tijuana.

El periodista vallecaucano aprovechó la opinión que escribió una usuaria en esa plataforma para mencionar que el entrenador necesita “ayuda médica profunda”.

La crítica de Iván Mejía está relacionada con la inestabilidad de Osorio en los clubes que ha dirigido, pues el estratega dura muy poco tiempo en los cargos y siempre sale en malos términos.

Prueba de ello fue su más reciente despido del Athletico Paranaense, de Brasil, con apenas semanas de haber asumido el rol de director técnico e, incluso, siendo líder del campeonato Paranaense.

“La pregunta es cuánto tiempo le ponen a Osorio en México. Para mí, no dura 6 meses. Ojalá triunfe, pero él mentalmente no esta bien. No es normal”, escribió la mujer identificada como Melissa Uribe.

Ante ello, Iván Mejía reaccionó indicando que Osorio necesita consultar a un experto en la salud, dando a entender que es un tema que lo afecta desde hace varios años.

En la última experiencia no le estaba yendo mal. Tenía buenos números. Fue algo fuera del contexto deportivo. De acuerdo en que debe buscar ayuda profesional. Ojalá y le vaya bien. Creo que le empezó a ir mal cuando lo bajaron de la selección después que ya estaba casi nombrado — Harold Maza Rondon (@haroldmaza) May 30, 2024

Juan Carlos Osorio, nuevo entrenador de los Xolos de Tijuana

El pasado 24 de mayo, Tijuana confirmó la llegada de Juan Carlos Osorio al club, como reemplazo de Miguel Herrera, para empezar a trabajar de cara al torneo apertura 2024 de la Liga MX.

Osorio, de 62 años, aún no se presenta en las instalaciones del club fronterizo, ya que se está recuperando en Colombia de una operación que le hicieron en una de sus piernas.

