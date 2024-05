Iván Mejía se mostró arrepentido en su perfil de X, luego de publicar dos trinos en los que aseguraba que había salido la convocatoria de la Selección Colombia para la Copa América 2024.

El reconocido periodista, que ya está retirado de los medios de comunicación, comenzó informando que Santos Borré, Miguel Borja y Jhon Jader Durán se quedaron por fuera de la competencia, en lo que sería la gran sorpresa de la lista final de 23 jugadores.

— Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) May 16, 2024

Minutos después, Mejía cayó en la cuenta de que se “tragó” una noticia falsa y les pidió excusas a sus seguidores que ya estaban reaccionando a la información.

“Parece que me pegué un tiro en el pie y me tragué entero un ‘fake news’. Perdón, tan viejo dando lecciones y tan ingenuo. Mejor me voy a dormir”, escribió el periodista.