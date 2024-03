Iván Mejía Álvarez es uno de los periodistas deportivos más importantes de Colombia. Su trayectoria profesional, su estilo frentero y directo y sus conceptos futbolísticos hicieron carrera durante años en medios de radio, prensa y televisión. Y así, el vallecaucano, hoy de 73 años y retirado de la actividad periodística, fue el invitado al programa ‘Se dice de mí’, de Caracol Televisión, y tocó varios temas relacionados con el balompié.

Uno de ellos tuvo que ver con la revelación de Iván Mejía Álvarez sobre su equipo preferido en el fútbol de nuestro país.

“Mi papá era hincha de Santa Fe. Me llevó a un partido entre Millonarios y America en 1958, ganó Millonarios 4 a 1, ese día me hice hincha del América. Desde ese día me gustó. Puede ser con que siempre he estado con los más débiles, me cayó bien el rojo, me encanta la ‘mecha’, no lo niego”, contó Mejía Álvarez, en uno de los apartados de la charla.