Las aparentes palabras de Iván Arboleda fueron compartidas en Twitter por el periodista argentino Leonel Cerrudo, quien asegura haberlas tomado de una historia de Whatsapp del guardameta colombiano.

“A los que siempre tiraron la mala, les digo que lo lograron, me doy por vencido. Simplemente gracias familia, amigos y compadres. De verdad que cuando no se puede hay que dar un paso al costado. Hoy y mañana todos van a empezar a hablar, empezando por mi llamada casa. Llegó el momento de cambiar de aire, no es ser cobarde, solo que lo que no sirve, no puede estar con lo que sirve”, dice el supuesto mensaje.

[AHORA] El mensaje de @Arboleda96 en su WhatsApp tras la derrota de #Banfield en Varela. pic.twitter.com/XeDWTDfLtx — Leonel Cerrudo 🎙 (@leonelcerrudo) March 12, 2019

De acuerdo con el periodista, Arboleda habría hacho el escrito luego de ser criticado por los goles que recibió en la derrota 3-2 como visitante frente al club Defensa y Justicia en la fecha 22 de la liga de Argentina.

Incluso, uno de los señalamientos, aunque no directos, vino de su compañero Nicolás Bertolo, quien aseguró después de la derrota: “Si te hacen goles tan fácil es difícil”.

🎥🎙 Nicolas Bertolo: “Si te hacen goles tan fácil es difícil” #Banfield pic.twitter.com/MwuZCAJGLr — El Show de Banfield (@showdebanfield) March 12, 2019

Ahora, Arboleda se unirá a la Selección Colombia para los amistosos como visitante frente a Japón y Corea del Sur, programados para los días 22 y 26 de marzo de 2019.