Desde ya se palpita el inicio de la Liga Betplay femenina 2023, la séptima edición del torneo ha creado expectativas entre los clubes que iniciaron trabajos de pretemporada con sus nuevas incorporaciones.

A la fecha no han confirmado la totalidad de equipos que participarán en la Liga Femenina, de momento son 17 clubes, además, el próximo 29 de enero deberá iniciar el torneo como lo prometió Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor.

Entre tanto, las ‘Leonas’ adelantan trabajos físicos y partidos amistosos en el Estadio Villa Olímpica de Chía, donde vienen disputando la Copa Metropolitana; en la primera fecha se impusieron 7-0 a Millonarios y en la segunda jornada derrotaron 2-1 a Tigres.

Entre las nuevas incorporaciones destacan Sofía García, Kelly Ibarguen, Wendy Cárdenas, Micheel Baldallo, Karla Viancha, Orianica Velásquez, Enyerliannys Higuera, Heidy Mosquera, Valentina González, Danna Gaviria, Génesis Flores y Nikol Rojas.

Por lo tanto, una de las jugadoras que renovó con las ‘Leonas’ afrontará su cuarta temporada en el equipo, donde ya sabe lo que es consagrase campeona del fútbol colombiano, se trata de Lucero Robayo, centrocampista que debutó en 2019 con el cuadro bogotano, habló en exclusiva para Familia Cardenal y En Boca de León sobre su formación deportiva y académica en Estados Unidos, su trayectoria en el balompié brasileño y debut en Santa Fe.

“El primer año que estuve en Brasil no había tanta diferencia con el fútbol colombiano, en mi segunda etapa, noté el crecimiento del campeonato, los equipos son competitivos, el torneo es continuo, se maneja mucho fortaleciendo físico. En Colombia el juego es parecido al de Brasil, con una dinámica mas lenta”. Agregó.

Sobre su formación con Leicy Santos, quien milita en el Atlético de Madrid en España.

“Fue un privilegio formarme junto a ella, yo empecé mi carrera en Besser de Bogotá a los 13 años, ella también llegó a esa edad, tener una jugadora de mucha inspiración al lado, ver su talento y parte humana me ayudó a superar obstáculos durante el camino”

El incondicional apoyo de su familia y debut con Santa Fe.

“El amor por el fútbol es de sangre, tengo dos hermanos mayores que juegan fútbol, mi papá también juega fútbol, siempre los acompañaba en los partidos, todo el tiempo estaba jugando fútbol en mi barrio o en el colegio”.

“Mi primer partido con Santa Fe fue bonito ver a mi familia en la tribuna, han estado en el momento cero hasta ahora, me marcó jugar un partido profesional y ver a mi familia ahí apoyándome, además, cuando vi el primer torneo de liga para mi era un sueño jugar en Santa Fe, poder estar en el Campín con ese uniforme fue especial”.

Formación académica y deportiva en Estados Unidos.

“Fue una etapa importante, de pequeña en Besser vi que varias jugadoras iban becadas a Estados Unidos, para ese tiempo no se veía venir el fútbol femenino en Colombia, mi meta fue estar en Selección Colombia para ganarme la beca, el primer año que fui con Leicy Santos, donde conocí el nivel futbolístico de allá y quedé campeona”.

A modo de cierre, envió un mensaje de apoyo para aquellas mujeres que están empezando en dicho deporte.

“Muchas personas no le darán importancia al fútbol femenino, dirán que no tendremos un buen futuro, es verdad que no ganamos el mejor salario, pero si las cosas se hacen con pasión y felicidad todo se irá dando, gracias al fútbol conozco otros países, estudié mi carrera universitaria sin pagar nada, todo se lo debo al fútbol, si verdad tienen esta pasión no dejen que nada les afecte y se convenzan de eso”.