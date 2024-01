El 2023 fue crítico para Independiente Santa Fe, tanto en lo deportivo como en lo administrativo. En el primer semestre del año, el equipo sumó 26 puntos en el todos contra todos, tres menos que Pasto, que quedó octavo y avanzó al cuadrangular final. El capitalino quedó fuera de esa fase.

En el segundo semestre, la historia se repitió y nuevamente quedó fuera de los ocho equipos que disputarían la fase final por la estrella de Navidad en el fútbol colombiano. El club ‘Cardenal’ hizo dos puntos menos que en la primera parte del 2023.

Muchos hinchas culpan del descalabro futbolístico a Eduardo Méndez e incluso pidieron de inmediato su salida del club, pero eso no les quita el amor por la camiseta, como al bogotano Santiago Mejía, el aficionado con más prendas del ‘cardenal’ en Colombia.

El bogotano, de 25 años, lamentó la actualidad del equipo capitalino y espera, como muchos, que Méndez deje la institución, esa que él ama como a su vida y por la cual empezó la “locura” de comprar camisetas sin parar.

En la habitación de este hincha, hay un clóset, una cómoda y un sofá cama baúl repleto de camisetas del primer campeón. Claramente, una que resalta es la del 2012, año en que Santa Fe logró un título de liga después de 37 años.

Santiago le contó a Pulzo que su abuela fue quien, indirectamente, lo introdujo al mundo coleccionista al regalarle una camiseta de Independiente Santa Fe en su cumpleaños en 2011.

Desde ese momento, Mejía se obsesionó con las camisetas y se unió a diferentes grupos de coleccionistas de productos deportivos en redes sociales. Explica que le gustó el regalo y quiso otra prenda, sin saber que esa afición se convertiría en una gran colección.

“Mi abuela Olga me regaló una camiseta de 2010 de Santa Fe, y en 2013, mi mamá me obsequió una camiseta de presentación de 2009. Ahí es donde comencé a buscar camisetas para comprar. Nunca fue con el fin de coleccionar; me gustaba usarlas en mi día a día, incluso para ir a la universidad”, manifestó Mejía a Pulzo.

Con entusiasmo, relata cómo obtuvo cada camiseta en ese pequeño mercado negro en redes sociales y cómo esta afición lo llevó a conocer ídolos de la institución como Camilo Vargas, Luis Yanez, Léider Preciado, Leandro Castellanos y Ómar Sebastián Pérez.

“Hace algunos años, los grupos de Facebook tenían mucha relevancia, después el voz a voz, que es la mejor publicidad, según yo. Varios amigos saben que colecciono camisetas y me llaman para que se las compre”, manifestó Mejía sobre dónde adquiere sus camisetas.

Tiene ejemplares valiosos para cualquier hincha acérrimo de Santa Fe, como la camiseta de la final de la Copa Sudamericana 2015, en la que salieron campeones contra Huracán de Argentina. De ese partido, tiene tres prendas, una autografiada por quizás el último gran ídolo que tuvo el ‘León’, Ómar Pérez.

Afirma que para coleccionar se necesita suerte, paciencia y mucho amor por la institución. Estas tres cosas lo han llevado a tener camisetas que usaron jugadores importantes, desde Alfonso Cañón hasta la de Camilo Vargas. Con alegría, muestra la camiseta que usó el guardameta en 2011, el día que le anotó un gol al último minuto a Millonarios.

En sus muebles, cuenta con camisetas de entrenamiento, arqueros, jugadores e incluso de partidos de exhibición, como la Puma 2007 que usó uno de sus ídolos, Luis Manuel Seijas, contra el Real Madrid en el estadio El Campín.

Sabe en qué lugar está cada camiseta, conoce la historia de cada una de ellas y se emociona como un niño pequeño mostrando sus obsequios de Navidad. Tiene un álbum en su celular donde guarda cada una de las 508 camisetas que tiene en su habitación y agradece mucho a sus familiares, todos hinchas de Santa Fe, por apoyarlo y como él dice, alcahuetear su pasión por el club ‘Cardenal’ y cada una de sus compras.

