Deportivo Independiente Medellín se enfrentará mañana 28 de junio a Internacional de Porto Alegre, y lo hará sin uno de sus mayores referentes.

Si el Deportivo Independiente Medellín quiere estar en la siguiente ronda de la Copa Libertadores tendrá que ganar o empatar contra el cuadro de Brasil. Sebastián Botero y sus dirigidos querrán estar concentrados para darle una alegría a la hinchada roja, la cual está decepcionada de sus jugadores por la mala participación en los Cuadrangulares semifinales.

🇧🇷🆚🇨🇴 @SCInternacional y @DIM_Oficial están separados por 1️⃣ punto en la zona de clasificación del Grupo B. Juegan el miércoles. 🤔 ¿Quién se clasificará a los Octavos de Final de la CONMEBOL #Libertadores?#GloriaEterna pic.twitter.com/l5vM1CL3cF — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) June 26, 2023

Andrés Ricaurte, el número 10 de Medellín, no competirá en este compromiso internacional aunque viajó con sus compañeros de equipo. Esto se debe a que, el ex jugador de Atlético Huila tiene que pagar una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. No está de más mencionar que, el volante acumula un total de 3 amonestaciones en el certamen.

Convocados de Independiente Medellín para el duelo ante Inter de Brasil

Arqueros: Andrés Mosquera Marmolejo y Luis Erney Vásquez.

Defensores: Jonathan Marulanda, Andrés Cadavid, Daniel Londoño, Jordy Monroy, Yulián Gómez, Jhon Palacios y Guillermo Tegüé.

Mediocampistas: David Loaiza, Déinner Quiñones, Jaime Alvarado, Daniel Torres, Edwuin Cetré, Miguel Monsalve, Émerson Batalla, Éver Valencia y Juan David Arizala.

Delanteros: Jorge Cabezas Hurtado y Luciano Pons.

La pelota empezará a rodar mañana 28 de junio a las 5 de la tarde -hora colombiana-. El desempeño del cuadro de Antioquia contra este popular club del continente marcará su continuidad en la Copa Libertadores de América.