Aunque no salió conforme con el resultado obtenido en tierras ecuatorianas, David González confesó que le marcador fue bueno y que tienen una gran posibilidad de avanzar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores de América.

Deportivo Independiente Medellín sigue sin ganar en el presente año, y es que empató 2-2 en el duelo contra El Nacional, válido por la Fase 2 de la Copa Libertadores. En dicho enfrentamiento, donde Ever Valencia y Daniel Londoño anotaron los goles, Medellín no dejó una buena sensación, sin dejar de lado que su rival tampoco mostró grandes cualidades.

“En una llave de 180 minutos, es un resultado que se antoja bueno. Nos da la posibilidad de terminar la serie en Medellín. Por lo menos yo no estoy satisfecho con lo que se hizo. Si hubiéramos sido efectivos, no hubiéramos tenido que sufrir el partido como lo hicimos. Lo sufrimos nosotros mismos por cosas que no tienen que pasar”, dijo el timonel paisa.