Federico Gutiérrez, alcalde de la capital antioqueña, fue el encargado de publicar en su cuenta de Twitter las imágenes del aficionado, el cual fue captado por cámaras de seguridad.

“Lo sancionaremos y al estadio no vuelve a entrar”, trinó el mandatario para explicar la medida que tomarán las autoridades de su ciudad con el señalado.

Hasta el momento, la Dimayor, ente rector del fútbol profesional colombiano, no se ha pronunciado sobre posibles sanciones a plaza por el hecho en cuestión.

Acá, el tuit del Gutiérrez y las fotos del cuchillo:

1. ‼️ Atención. Acá no es charlando. Con nosotros sí se jodieron los bandidos y los desadaptados. Me comprometí a indentificar al responsable de tirar navaja en estadio y acá está. Se los presento. Lo sancionaremos y al estadio no vuelve a entrar. Mañana rueda de prensa 9 am…. pic.twitter.com/Adyj3frRgN

— Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 22, 2019