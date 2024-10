Por: Familia Cardenal

Familia Cardenal: últimas noticias sobre el fútbol colombiano, liga betplay, equipos, tabla de posiciones, hinchas y mucho más. Visitar sitio

El futuro de Hugo Rodallega en Independiente Santa Fe es incierto, ya que su contrato con el club finaliza en diciembre de 2024 y aún no ha firmado una renovación.

En entrevista con Caracol Radio, el delantero colombiano dejó claro que todavía no hay nada definido respecto a su continuidad en el equipo bogotano.

(Vea también: El flamante refuerzo de Santa Fe que no convocan hace un mes y tampoco jugará vs. Alianza)

“Cuando llegue el momento colgaremos los guayos. Es una opción que está”, comentó Rodallega, dejando entrever que el retiro podría ser una posibilidad si no se concreta una renovación con Santa Fe. Sin embargo, también mostró su disposición de seguir aportando su experiencia al club.

Rodallega y la renovación: una decisión en espera

En cuanto a la renovación de su contrato, Rodallega explicó que hasta el momento no se ha llegado a ningún acuerdo concreto. “El presidente [Eduardo Méndez] está contento y quiere que me quede aquí aportando el conocimiento que uno ha adquirido. Tenemos una buena relación y ha confiado en mí. De momento queremos lo mejor para la institución”, declaró el delantero, destacando la buena relación con la dirigencia. del club y su compromiso con el proyecto deportivo.

El delantero ha sido uno de los jugadores más importantes de Santa Fe, no solo por su calidad futbolística sino también por la experiencia y liderazgo que aporta al equipo. Aunque no hay un acuerdo firme sobre su continuidad, Rodallega dejó en claro que la intención es siempre buscar lo mejor para la institución.

Respecto a su rendimiento en el semestre, Rodallega fue autocrítico y reconoció que no ha sido su mejor momento en cuanto a goles, ya que solo ha logrado anotar en una ocasión. “No todos los torneos son iguales. El delantero tiene esos momentos en los que las ocasiones no se concretan y eso hace que pasen los partidos y no se marcan“, afirmó. A pesar de la falta de goles, se mostró optimista y aseguró que seguirá trabajando con paciencia y esfuerzo para encontrar el camino hacia el gol.

Lee También

“Es positivo para todos porque lo que uno quiere es conformar un buen equipo. Las individualidades son importantes, porque, sea como sea, los equipos que se conforman con esos jugadores te pueden generar situaciones y, al final, sale ganando el conjunto”, añadió, destacando la importancia del trabajo colectivo y el aporte de cada uno de los jugadores.

Con el futuro aún por definir, la hinchada de Santa Fe espera que Rodallega pueda retomar su racha goleadora y contribuir a que el equipo alcance sus objetivos. Mientras tanto, las negociaciones sobre su renovación siguen en pausa, a la espera de una decisión que podría marcar el cierre de su carrera o una nueva etapa con los ‘Leones’.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.