Hugo Rodallega respeta el contrato que tiene con ese equipo europeo, que termina el 31 de mayo de este año, y por eso ha declinado desde hace varias semanas todos los llamados que ha recibido con ofertas para regresar al fútbol colombiano.

Como Atlético Nacional fue habilitado para contratar jugadores nuevos este semestre, el equipo paisa se comunicó con él para convencerlo de que jugara para ellos pensando en la Copa Libertadores. Sobre el rechazo a esa oferta, Rodallega le contó a Vélez: “¿Cómo decirle que no a Nacional? Solo que en el momento no se puede”.

El delantero, que se consolidó como uno de los mejores del fútbol turco, confirmó que además del interés de Nacional, desde hace varias semanas fue contactado por el Medellín, el América y el Cali.

“No estoy negociando con ningún equipo porque la intención de todos los equipos que me han llamado es para ahorita, pero yo les he dicho que no se puede”, concluyó Rodallega.

Así las cosas, solo hasta mitad de año se abrirá la posibilidad de que el exdelantero de la Selección Colombia vuelva al fútbol nacional. La decisión para él no será fácil ya que ha manifestado desde hace tiempo que sueña jugar en el América, pero seguramente le llegarán ofertas por mucho más dinero de equipos como Nacional, Cali y otros más.