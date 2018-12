La periodista de AS Colombia Claudia Hernández, que entrevistó en exclusiva a Hugo Gottardi, le preguntó al argentino si siente que perdió su condición de ídolo en Santa Fe por el título que logró en 2017 como asistente técnico de Millonarios. Al respecto, Gottardi precisó:

“Fui ídolo para la gente de 40 años para arriba, pero de la juventud no porque no me vieron, no saben quién soy, no me conocen. Uno es ídolo cuando está vigente. Por ejemplo, en Santa Fe es un verdadero ídolo Omar Pérez que ganó todos los campeonatos, estuvo nueve años acá y se tuvo que ir. Así es la vida de todos, ya pasó, van a venir otros y de acá a 30 años ya no se van a acordar más de él, todo pasa y hay que saber asumirlo”.

Gottardi también se refirió a los insultos que llegó a recibir por parte de los hinchas de Santa Fe en los clásicos que disputó durante los dos años que estuvo junto a Russo en Millonarios. Además, el argentino confesó que por el título que ganó con los ‘embajadores’ varios amigos hinchas de Santa Fe le dejaron de hablar.

“Siempre de arriba, en los clásicos de visitante, venía el insulto. Pero yo los comprendo porque el fútbol tiene esas cosas pasionales y hay gente que no las sabe asumir. He tenido amigos desde cuando yo estaba en Santa Fe que cuando ganamos el campeonato acá, no me saludaron nunca más, ni hablé nunca más con ellos. Después se les pasará. Pienso que el 90 por ciento de los que van a la cancha de Santa Fe no me vieron jugar. Escucharon de mí pero no me vieron y el que insulta desde arriba no te vio jugar”, concluyó.