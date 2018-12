El directivo hizo la afirmación en el diario El Espectador, medio que le consultó por si el regreso del experimentado volante era una medida populista para caer bien entre la hinchada.

“No se trata de populismo, ni siquiera lo había pensado. Tampoco de mercadeo, aunque sabemos que Ómar es un activo que le va a generar ganancias a la institución. Con respecto a su llegada, hay un 80 % de hinchas que me ama por eso y un 20 % que me odia. Yo les pido a los hinchas que no sean pasionales y utilicen la razón; todos queremos lo mejor para el equipo”, puntualizó.

Sin embargo, se contradijo en su pedido que hacer lo mejor por el en materia deportiva al afirmar que la idea de vincular a Pérez fue de la parte directiva y que no le interesó la opinión del técnico, el uruguayo Guillermo Sanguinetti, quien no estaba de acuerdo en que el jugador fuera contratado, según lo mencionó el periódico.

“Para ser sincero, nosotros le hablamos al técnico, pero no era una decisión que dependiera del sí o del no de él. Hay decisiones que tienen que ser del presidente y la junta directiva, así que solo le comunicamos, le explicamos las razones de por qué lo queríamos traer y él estuvo de acuerdo”.

Incluso, habló de agüeros: “Para los que les gustan las cábalas: él estuvo 7 años y siempre ganamos algo, se fue un año y no ganamos nada”.

Por otra parte, culpó al antecesor de Sanguinetti, el también uruguayo Gregorio Pérez, de la no clasificación de Santa Fe a torneos internacionales, algo que no pasaba hace 6 años, y señaló que está buscando nuevo patrocinador para el club debido a que Huawei no continuará siendo el auspiciador principal.