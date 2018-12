Díaz, quien estuvo con la Selección Colombia en el Mundial de Rusia 2018 y cuyo último equipo fue el Valledupar FC, se quejó en diálogo con ‘Planeta fútbol’, programa de Antena 2, de la situación que está viviendo, pues afirmó que no tiene club porque se comprometió con Carreño para ir a Santa Fe, pero que el dirigente faltó al compromiso.

“Yo tenía la palabra del señor presidente de Santa Fe [Juan Andrés Carreño], que al final para mí a esta altura no vale. Dejé cosas a un lado pensando en que su palabra valía algo. Pero me di cuenta a tiempo que esto no va avanzar; el hombre ya no me contesta, me salió con una evasiva y eso lo tomé como un ‘no’, por eso creo que lo de ir a Santa Fe ya no va”, indicó inicialmente.

Luego, relató que fue Carreño quien lo buscó: “Desde el semestre pasado hablábamos cada 3 días y me decía que cuando terminará el torneo le avisara para cuadrar con Santa Fe. Lo llamé y me dijo que iba arreglar todo, pero lo volví a llamar y no me contestó. Le escribí y me dijo que estaba ocupado y que más tarde me llamaba. Volví y lo llamé, me dijo que la cosa estaba dura, pero que estaba firme”.

Acto seguido, explicó que todo cambió: “Hace una semana me llamó y me dijo que debía sacar a unos jugadores y que no podía contratar hasta que eso se diera. Luego, me enteré que lleva 6 contrataciones y preferí no escribirle más y dejarlo así”.

Por otra parte, aclaró cómo terminó la historia: “Le escribí porque me dio pena llamar y le dije que estoy muy viejo para que me echen mentiras. Me respondió ‘esperemos’, pero le dije que no porque sabía que las cosas no iban salir y que cuando uno dice sí, se compromete”.

Finalmente, aseguró que dejó pasar opciones de ir a otros equipos y que ahora está buscando qué hacer: “Me llamó el uno y el otro, pero yo les decía que ya tenía algo; y muchos no me llamaron porque pensaban que ya había firmado con Santa Fe. Ahora, veré si llegamos a un acuerdo con Alianza Petrolera, aunque tengo una posibilidad de regresar a Olimpia y otras 2 opciones de equipos paraguayos”.

Por su parte, Juan Andrés Carreño se defendió en el mismo programa aseverando que no tiene nada firmado con Díaz y que para tenerlo, aún debe salir de algunos futbolistas.