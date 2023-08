Santa Fe perdió en su visita a la ciudad de Cali ante el América y quedó al borde de salir del grupo de los ocho. Su buen trabajo como local no es suficiente y la presión se empieza a sentir. En la rueda de prensa después del partido, Hubert Bodhert confesó que su nómina es corta, en especial cuando se han necesitado recambios cuando los titulares no están, como es el caso de Hugo Rodallega, que estará fuera por un mes.

“De alguna manera falta peso. Quizá hay cantidad, pero falta peso, sobre todo para hacer recambio, pero bueno, es lo que tenemos. Vamos a camellar y a mejorar. Vamos a trabajar y a tener un mejor partido el fin de semana (ante Junior)”.

Sobre la derrota última derrota en la Liga BetPlay recalcó que la diferencia estuvo en la pelota quieta. “Sabíamos que futbolísticamente, lo que Santa Fe sabe hacer daba para sacar un buen resultado hoy ante América. Lo comenzamos a mostrar en el inicio de juego. Se desequilibra por situaciones específicas”.

“Fue un partido que se definió en la pelota quieta, y estuvimos muy mal. Luego, terminamos muy desorientados, el rendimiento de algunos de los muchachos no fue el mejor y nuestro partido no fue bueno. Quizá si fuéramos efectivos en las pelotas quietas, no nos llevamos este resultado”, agregó.

No obstante, Bodhert confía en el proceso y en lo que viene. “Vamos partido a partido. Es un equipo que ha mantenido una regularidad, con partidos buenos, otros regulares. Estamos en construcción, así que hay que seguir trabajando”.