Independiente Santa Fe casi es estafado por un personaje que se hacía pasar por director deportivo del Racing de Estrasburgo, de Francia, para fichar al atacante Jersson González, una de las figuras del ‘Cardenal’.

Al final se dieron cuenta que se trataba de un negocio falso, donde el que perdió fue el jugador por la ilusión que tenía de partir al fútbol internacional. Sin embargo, Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, confesó que hay ofertas verdaderas sobre la mesa.

“Casi nos toca decir: ‘Echeverrry, nos tumbaron’, pero gracias a la rapidez con la que obramos pudimos detectar que no era cierto”, dije Mendez en entrevistas con ‘Blog Deportivo’.

Luego contó cómo se dieron cuenta del fraude: “Me dicen que por favor les facilite, que es una opción buena, por lo tanto, acepto negociar con la rapidez que no se debe hacer. Mientras negociábamos nos dimos cuenta de unas cositas. El correo es idéntico, solo cambia en una raya y eso lo confunde a uno. Hemos intentado comunicarnos con la persona que estaba utilizando su nombre. Lo importante es que nos dimos cuenta del hecho”.

No obstante, confesó que Jersson sí puede salir cuento antes: “Si llega una empresa y hace una oferta y usted va donde su gerente y me dice que va a ganar 100 mil dólares, por más que uno lo quiera nos queda imposible pagarlo. Si llega una oferta importante, se va. Un empresario me manifestó que podía haber una posibilidad en la MLS. Esperamos que el jugador nos acompañe hasta que finalice torneo”.