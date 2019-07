Esta será la primera etapa en la que se marquen diferencias de tiempo entre los favoritos a ganar el título, entre ellos Nairo Quintana, Egan Bernal y Rigoberto Urán.

El equipo de Bernal, el Ineos, será el primero de los 22 conjuntos en tomar la partida para afrontar el ejercicio contra el cronómetro. La escuadra británica dará por iniciada la etapa 2 del Tour 2019 a las 7:30 a.m. hora colombiana. Después de ellos, cada equipo partirá con 5 minutos de diferencia respecto al anterior.

Nairo Quintana y su equipo, el Movistar, iniciarán su contrarreloj a las 7:55 a.m. hora colombiana. Por su parte, Rigoberto Urán y el Education First partirán a las 9:00 a.m.

Sergio Luis Henao, el cuarto colombiano en competencia, tomará la partida con su equipo, el Emiratos Árabes, a las 8:10 a.m.

La etapa se podrá ver en Colombia a través del Canal Caracol y de ESPN. Ambos medios de comunicación iniciarán sus transmisiones a las 7:20 a.m.