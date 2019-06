La Dimayor, ente rector del fútbol profesional colombiano, programó la sexta jornada de la siguiente manera:

Miércoles 5 de junio

Grupo A

3:15 p.m. – Millonarios vs. América (TV: WIN)

3:15 p.m. – Pasto vs. U. Magdalena (TV: RCN)

Grupo B

6:00 p.m. – Cali vs. Tolima (TV: WIN)

6:00 p.m. – Nacional vs. Junior (TV: RCN)

El grupo A irá de día debido a que, por reglamento, esta fecha se debe disputar simultáneamente y en Ipiales, casa del Pasto, no hay iluminación para jugar en la noche.

Al respecto, Millonarios le solicitó a la Dimayor que modificara el horario, informó Caracol Radio.

Hasta el momento, así están las posiciones:

Grupo A

1. Millonarios: 11 puntos

2. Pasto: 10

3. América: 6

4. U. Magdalena: 1

Grupo B

1. Junior: 9 (+3)

2. Tolima: 9 (+2)

3. Cali: 4

4. Nacional: 4