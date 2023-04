En partido decisivo por la fecha 31 de la Superliga de Grecia, Olympiacos (equipo donde desde hace poco salió James Rodríguez) enfrentaba al AEK de Atenas (1-3), pero el juego terminó en enfrentamientos entre barras y la Policía de ese país.

(Le puede interesar: Arrogante, restaurante de James Rodríguez: esto cuestan los platos en pesos colombianos)

Todo sucedió cuando el equipo visitante anotó el tercer tanto que sentenciaba la victoria al minuto 91 y el presidente del Olympiacos, Vanguélis Marinakis, saltó al campo de juego a encarar al árbitro del partido para reprocharle una decisión.

WATCH 😲👇

Olympiakos fans storm the pitch targeting rockets and flares towards the bench area! 🚨

The whole footballing world should see this disgrace pic.twitter.com/yPYR52LMBG

— AEK Insider (@AEKINSIDER) April 23, 2023