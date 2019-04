Los aficionados quedaron al borde del campo de juego y ayudaron a levantar los carteles de publicidad que alcanzaron a tumbar.

Incluso, retrocedieron para no ser afectados o sancionados en el próximo partido, ante el Chelsea de Inglaterra.

El Eintracht Frankfurt avanzó a esta instancia luego de vencer 2-0 de local al Benfica de Portugal en el duelo de vuelta de uno de los cuartos de final, resultado que le dio la clasificación porque en el de ida había caído 4-2.

El incidente en video:

That's it! Eintracht Frankfurt are through to the Europa League semifinals after beating Benfica 2-0!

Eintracht Frankfurt's ultras are close to the pitch. Euphoria.

Brace yourself, London, these lot are coming.#SGEBenfica pic.twitter.com/Ky5seJe8Ch

