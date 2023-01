La presencia del volante Álex Stik Castro en Ibagué sigue causando revuelo entre los hinchas del Deportes Tolima, quienes aún se ilusionan con volverlo a ver con los colores ‘Vinotinto y Oro’. Los mismos que defendió con honores en aquella inolvidable campaña del 2019, en la que los orientados por ese entonces con el samario Alberto Miguel Gamero fueron protagonistas de lujo del FPC.

El mediocampista, cuya esposa es oriunda de Ibagué, se entrena por estos días en una de las canchas sintéticas de la ‘Ciudad Musical’, a la espera de concretar lo que será su siguiente reto futbolístico. Y pese a que el presidente del club, César Camargo Serrano, dijo hace unos días que sí mostraron interés en el elemento de 28 años, la respuesta de Castro habría sido la de esperar otras opciones.

Álex Castro sigue entrenando en Ibagué, a la espera de definir su futuro. ¿Y si se hace un esfuerzo más, @cdtolima? 🥹 pic.twitter.com/e72OiKCWfG — M.Alejandro Rodríguez ⭐⭐⭐ (@donalhejor) January 24, 2023

El Rincón del Vinotinto intentó conocer sobre la actualidad del deportista y si había alguna opción, por remota que fuera, de retornar al club. No obstante, no fue posible establecer contacto con el antioqueño, quien después de su salida de la ‘tribu’ recaló en Cruz Azul de México (2020), posteriormente en Atlético Nacional (2021) y el año anterior, cuando estuvo más cerca, voló lejos.

En efecto, el cuadro de la ‘Tierra Firme’, a principios del 2022, casi concreta su vinculación, pero a última hora apareció Nacional de Montevideo y pudo hacer negocio con Cruz Azul, dueño de su pase. Sin embargo, en el balompié ‘charrúa’ solo duró una temporada, aunque se dio el lujo de compartir camerino en el segundo semestre con el histórico Luis Suárez y de ganar la Liga Uruguaya.

Por el momento no se sabe qué será del futuro de Álex Stik: el extremo por el que los ‘Pijaos’ en aquel 2019 tuvieron una opción de compra por un millón de dólares, pero que prefirieron no ejecutar. Y que desde entonces ha ido de un lado a otro en búsqueda de consolidar su carrera, pero que no ha podido alcanzar los exitosos números que tuvo con el ‘Vinotinto’, en el que dejó huella imborrable.

Lo real es que, a medida que pasan los días, al ver al jugador en la ciudad, los rumores sobre un posible regreso continúan alimentándose. Sin que exista un nuevo pronunciamiento del club sobre esta situación y con el silencio del talentoso elemento de por medio. De este modo, a pocos días para el estreno liguero, habrá qué ver cuál será el destino del nacido en Medellín, ex Cali y Alianza Petrolera.