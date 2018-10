“Me han pedido fotos los hinchas de Boca y siempre siendo muy respetuosos”, reveló Armani en el diálogo que tuvo con ese medio de comunicación cuando se le recordó su buena actuación en el último ‘superclásico’ argentino, que fue victoria para su equipo por 2 a 0 en ‘La Bombonera’.

Armani también aseguró que desde Argentina sigue los partidos de Atlético Nacional, aunque no opinó sobre la crisis de resultados que está atravesando el equipo paisa.

En la entrevista, el guardameta dejó al descubierto lo importante que es Dios para él y que su experiencia de fe surgió gracias a su esposa, la colombiana Daniela Rendón.

“Mi esposa Daniela es muy creyente. Cuando estuve lesionado me la pasaba muy triste y ella me llevó un día a una iglesia cristiana. Me sentí muy bien, lo recuerdo como si fuese ayer. A partir de ese momento me empecé a aferrar a Dios, a creer en él y mi carrera comenzó a crecer. Volví a atajar, conseguí muchos títulos y hoy en día sigo aferrado a Dios”, contó Armani.