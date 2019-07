green

De esta manera, los aficionados del conjunto vallecaucano revivieron el tema del narcotráfico en el fútbol colombiano y las controversiales declaraciones de Jorge Luis Pinto en la primera fecha de los cuadrangulares finales de la Liga Águila 2019-l.

Cabe recordar que el estratega santandereano manifestó que el cuadro rojo ya no tenía la ayuda de los reconocidos exlíderes del cartel de Cali para conseguir resultados positivos y títulos. “Que les devuelvan a ‘Miguelito’. A mí ya no me ganan, ya no tienen a los Rodríguez”, expresó Pinto después de la victoria de la escuadra bogotana en el Pascual Guerrero.

El ‘trapo’ no paso inadvertido en redes sociales y varios seguidores americanos aprobaron el polémico mensaje en contra del director técnico del conjunto capitalino.

Acá, algunos comentarios:

Saludes de parte de Miguelito. 👌 — Laura Pérez P. (@Laupe50) July 7, 2019

@JorgeLuisPintoV ahí le hablan por bocón, será que Gacha con Millonarios, nacional con Escobar y todos los equipos de Colombia 🇨🇴 no han estado untados de narcotráfico en este país. El que tiene rabo que no se arrime a la candela. No hablé tanta paja, bocón y dedíquese a dirigir pic.twitter.com/jHtzePXHYc — Jhon Jairo Plazas G (@plazasjjg) July 7, 2019

Amé ese trapo — xarita ♨️ (@xarita327) July 7, 2019

En cuanto al compromiso, América venció 2-1 a Millonarios, con goles del volante Juan Nieva y el delantero Michael Rangel. El tanto de descuento lo marcó Elíser Quiñones.