El video que se viralizó y puso en evidencia el botellazo que hinchas del América le lanzaron el técnico, también expuso uno de los gritos que Pinto exclamó mientras era escoltado por varios policías.

“Que les devuelvan a ‘Miguelito’”, gritó Pinto mientras se retiraba del campo de juego, haciendo referencia al narcotraficante Miguel Rodríguez Orejuela, quien estuvo relacionado con el América de Cali en la década de los 80, justamente la más exitosa del cuadro escarlata.

Hinchas del América que estaban en la tribuna occidental del estadio Pascual Guerrero también aseguran que Pinto les gritó: “A mí ya no me ganan, ya no tienen a los Rodríguez”.

El periodista deportivo caleño Juan Pablo Murillo aseguró que Pinto podría ser citado por la Dimayor para que explicara el motivo del polémico grito “Que les devuelvan a ‘Miguelito’”.

Este es el video del momento en el que Pinto exclama esa frase y un versión de hinchas del América sobre una supuesta provocación del entrenador de Millonarios a la tribuna: