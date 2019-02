Gómez, quien era gerente regional de carga para Europa y Asia en Avianca, dialogó con La W para explicar que está “en un nuevo proyecto laboral” y contar que con la tutela que ganó no pidió el reintegro, sino que su antigua empresa rectificara en redes, comunicados y medios que él no había violado la ley debido que no entró el trago en los binoculares, algo que Avianca “cumplió de a poquitos”.

También señaló que “se compulsaron copias legales y para se investigue al señor Ricardo Grajales [uno de sus superiores en Avianca] por supuesta calumnia”.

Finalmente, contó que “los binóculos [pertenecientes a un conocido que le brindó el trago mientras lo saludaba] tenían aguardiente” y que espera “acompañar a la Selección Colombia a Catar 2022 porque eso es lo mejor que se puede hacer”.

