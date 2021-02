Mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, la vallecaucana manifestó que la próxima semana cumplirá la promesa que hizo si Marco Pérez hacía un gol con el Deportivo Cali. Incluso, aseguró que ya tiene listo el fotógrafo.

Martínez, que aceptó que el asunto se descontroló bastante, puntualizó que saldrá completamente desnuda y que la imagen será publicada en Twitter, como se acordó inicialmente.

“Voy a empelotarme debido a toda la gente que me ha presionado y escrito. Voy a hacer el desnudo que yo les prometí el partido pasado, que en realidad no debería cumplir porque no era en el juego ante el Junior de Barranquilla”, afirmó.