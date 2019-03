Lionel Messi dijo este viernes que la selección albiceleste ha sido tan maltratada y víctima de mentiras que su hijo Thiago le pregunta, extrañado, por qué lo critican tan duro en Argentina.

“Mi hijo Thiago, de 6 años, me preguntó por qué me mataban (atacan) en la Argentina. Él ve todo el tiempo videos en Youtube. Y me pregunta por qué no me quieren. Yo tengo que pasar por esas cosas, pero no me importa”, afirmó el capitán del seleccionado albiceleste en declaraciones a Radio Club Octubre FM 94.7.

El atacante de 31 años se había marchado en silencio de Madrid, para reintegrarse al FC Barcelona, tras una derrota casi humillante 3-1 ante Venezuela hace una semana. No jugó el segundo amistoso este martes ante Marruecos, que una renovada escuadra albiceleste ganó 1-0.

“Yo quiero ganar algo con la selección, lo voy a seguir intentando. Y voy a jugar todas las cosas importantes. Mucha gente me decía que no lo haga, que no vuelva sufrir”, dijo en un tono de enojo nada frecuente en él,

Sobre su retorno anticipado a Barcelona, expresó dolorido: “Dijeron que me fui por un bautismo. Mirá si yo voy a dejar de jugar un partido por un bautismo, es una boludez (estupidez) tremenda“.

Messi relató que venía arrastrando “una pubalgia, y el técnico (Lionel Scaloni) decidió” darle descanso, para que “no se agrave la lesión y nada más”. “Esta selección fue maltratada durante 10 años. Este grupo no vendió humo, no está todo el tiempo diciendo que ama a la selección. Lo demostramos de otra manera. Hicimos mucho por el equipo, somos profesionales”, reflexionó.

Acerca de la escuadra que se prepara para la Copa América Brasil 2019, apuntó: “De los pibes nuevos todos me sorprendieron, hay jugadores con talento y calidad. Más allá del primer partido con Venezuela, los vi bien”.

“Ser campeón del mundo es lo máximo. Yo gané todo a nivel de clubes, pero es duro no haberlo conseguido en mi país”, aseveró.

Por último, Messi salió al paso de quienes dijeron que la selección era “el club de amigos de Messi” y destacó: “Se venía escuchando que yo ponía jugadores o técnicos. El club de amigos es el ‘Pipa’ (Gonzalo) Higuaín, (Sergio) Agüero, (Javier) Mascherano, (Ángel) Di María, todos los de ese momento que eran los mejores en el mundo. Te da bronca”.