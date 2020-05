green

Duván Zapata fue quien deleitó con las imágenes a sus miles de seguidores en Instagram, quienes destacaron la elocuencia de su hijo y se conmovieron con una petición tan humana en tiempos de pandemia mundial.

“Dayton hablando con Dios”, escribió el delantero del Atalanta de Italia junto al video en el que su hijo le habla a la cámara pensando que está hablando directamente con Dios.

Este fue el pedido que hizo el niño: “Yo quiero ir a Colombia y mi mamá no me deja, pero tú me puedes dejar, con el corazón, por favor. Te permito que hagas esto por mí, no voy a pelear más con mi hermana, te lo prometo. Estoy más tranquilo en Colombia. Te quiero”.

Colegas de Duván y fanáticos aplaudieron las palabras de Dayton, que en unas horas sumaron 40.000 reproducciones en Instagram.

Zapata ya regresó a entrenamientos con su equipo y está a la espera de que en Italia se confirme la fecha exacta en la que se reanudará la Serie A. El colombiano estuvo dos meses en cuarentena estricta ya que ese país fue el epicentro a finales de marzo y en abril de la pandemia mundial de coronavirus.

A continuación, la tierna petición que el hijo del goleador le hizo a Dios: