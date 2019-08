green

En entrevista con la revista Bocas, René Higuita fue sobre consultado si volvería a visitar en prisión a Escobar, como lo hizo el 30 de junio de 1991, frente a lo que contestó:

“Hoy, mañana y siempre, y si me dan la autorización para ir a las cárceles, ojalá tuviera un carné y mantendría allá visitándolas”.

Luego habló de la relación que tenía con el capo y con otras personas dedicadas al narcotráfico: “Cuando salí de la visita [a Escobar], alguien de RCN me preguntó que si yo era amigo, y yo dije que sí. Es que uno no puede cambiar los principios de amistad. Yo conocí muchos amigos, muchos han sido narcotraficantes y yo no puedo cambiar, mi corazón no cambia eso”.

Y agregó que también tuvo cercanía con otros actores del conflicto armado colombiano: “Conocí a los paramilitares, también a la guerrilla, y de corazón, lo que ellos me contaron, me da para respetarlos, así como ellos me respetan”.

Finalmente, aclaró que no se arrepiente de esas amistades: “Esa ha sido mi esencia, y hablo de los grupos más representativos y delincuenciales. Entonces, por eso vivo tranquilo, vivo en paz y soy el amigo de todos”.