green

René Higuita relató que acudió a esa práctica porque a su equipo le estaba costando imponerse en los compromisos frente al elenco azul; sin embargo, no aclaró antes de qué partido hizo la brujería, a la que asistió con Luis Carlos Perea y Alexis García.

“Por allá en el 88 o 89, no le podíamos ganar a Millonarios. Entonces, la mujer de Luis Carlos Perea nos dijo que había una señora que nos arreglaba ese asunto”, narró inicialmente.

Luego explicó en qué consistió el rito: “Fuimos Perea, Alexis y yo. La señora prendió un círculo de fuego, nos metió ahí y a mí me había dicho antes: ‘Lléveme unos calzoncillos azules y una correa’. Lo hice y santo remedio. Empezamos con una rachita muy buena. Millos no nos volvió a ganar y decidí no volvérmelos a quitar”.

“Recurrimos a la brujería para ganarle a Millonarios”, enfatizó.

Y cerró diciendo que cuando su abuela se enteró, lejos de regañarlo, lo aconsejó: “Ella me dijo que los pantaloncillos se debían usar al revés… Desde entonces los uso así y sólo me pongo azules. Es el mejor regalo que me pueden dar”.