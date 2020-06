“Bienvenido a Twitter, ¡maestro!”, le escribió René Higuita al veterano exfutbolista africano, el mismo que le anotó en los octavos de final de 1990, cuando el ‘Loco’ salió de su arco y perdió el balón frente a él.

“Bienvenidos a mi cuenta oficial de Twitter”, trino de Milla para posteriormente compartir una serie de tuis e imágenes del tanto que le marcó a Higuita.

Frente al saludo de Higuita, Milla, actualmente con 68 años de edad, devolvió la cortesía con un “gracias, mi amigo”.

En Italia 90, Colombia y Camerún empataron 0-0 en el tiempo reglamentario, pero en el alargue la escuadra de los ‘leones’ se impuso con doblete de Milla, mientras que para el combinado ‘cafetero’ descontó Bernardo Redín.

Acá, el cruce de trinos entre ambos y los goles del partido:

Thank you my friend. 🤝 https://t.co/cS877S25LJ

— Roger Milla (@roger_milla_9) June 5, 2020