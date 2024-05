Acompañado del jefe de comunicaciones de Emelec, Hernán Torres salió a hablar por los canales oficiales del cuadro ecuatoriano, aclarando los rumores que se han filtrado en las últimas horas, que lo relacionan directamente con el Deportivo Cali.

(Lea también: América baraja nombres para reemplazar a Farías; DT que lo sacó del infierno, en la lista)

El estratega colombiano se ‘calentó’ y respondió de manera categórica que todo es “mentira”, pues su cabeza está en el conjunto ‘eléctrico’, con el que sueña coronarse campeón en el rentado local.

Lee También

Frente a esto, Hernán Torres respondió que eso es mentira.

“Yo no he arreglado con Deportivo Cali. No sé de dónde se sacan las informaciones, no he hecho ningún arreglo con el Cali. Yo me debo a esta institución Emelec, estoy en pleno torneo, en plena recta final, en la que estamos jugando partidos demasiado importantes y me parece que no es el momento para tratar estas situaciones. Yo me voy de aquí cuando el presidente José Pileggi me eche, no es más, qué más voy a aclarar”, dijo el entrenador colombiano.