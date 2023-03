Así fuera con un gol de ‘otro partido’, más por la manera en que se logró, el técnico del Deportes Tolima, Hernán Torres, tenía claro que lo único que le servía este martes frente a La Equidad era ganar. Y a fe que así lo hizo, aunque a la postre la reseña indique que el tanto que le permitió volver a sumar de a tres en la Liga BetPlay, tras seis fechas, fue por esas cosas que solo pasan en el fútbol.

El entrenador, quien efectuó una serie de modificaciones con el fin de obtener el resultado en casa, no dudó de sacar pecho por su lectura del encuentro: pues siente que en la segunda mitad le dio un nuevo aire a su divisa, que por diferentes vías lo intentó. Aunque, tal vez, pecó por no usar una de sus fórmulas más efectivas: la apertura de bandas y enfocó su juego solo por el centro del campo.

“Hemos ganado con sufrimientos, pero es un sufrimiento en ataque, no en defensa, ¿No?… Es un sufrimiento atacando. Sabíamos que el partido se iba a presentar así. La Equidad se repliega en su zona y no da espacios para poder penetrar. Más con un hombre menos. Se aferró a su parte defensiva. Lo que recomendé en el trabajo de la semana y hoy era la paciencia”, dijo Torres.

Y es que para el adiestrador, era claro que no podían perder la calma ante un contrincante que está acostumbrado a enredar al ‘Vinotinto y Oro’ en sus visitas al ‘Coloso de la 37’. Si alguien le tiene el cálculo a la propuesta del onceno de la ‘Tierra Firme’ ese es el chocoano Alexis García, quien durante los últimos años se había encargado de cosechar puntos valiosos ante la ‘tribu’ a domicilio.

“No podemos desesperarnos ni angustiarnos (…) No podemos estar peloteando y peloteando para hacer figura a los centrales. Era eso, tener paciencia y darle la vuelta. Y el equipo la tuvo hasta que llegó el gol, que uno no esperaba, porque los que uno esperaba no entraron. El que uno menos esperaba entró, ese es el fútbol, ese es el juego”, destacó el orientador en la conferencia.

“Yo sé que la hinchada estaba incómoda y desesperada. Pero nosotros no podemos desesperarnos. Si nos desesperamos hacíamos figura a los centrales de Equidad. Debíamos tener la pelota, no dejársela tocar como lo hicimos antes del gol y durante todo el partido. Creo que no nos enfrascamos en querer driblar dentro de una zona que es muy poblada”, añadió Torres.

El cambio en la expresión futbolística

El estratega explicó cómo en el segundo tiempo, tras las modificaciones, tuvo en consecuencia más opciones que en el primero. Y destacó la inteligencia que, desde su perspectiva, se vio en su onceno, que ejecutó lo que él rediseñó en el camerino tras los 45′ iniciales en los que mostró falencias en materia ofensiva. Y salió con más ímpetu a buscar el resultado, pese a que se diera de ‘carambola’.

“Se hicieron las variantes, se tomaron las alternativas que teníamos para romper ese bloque defensivo que era muy sólido, hasta que se rompió por fin. Por eso rescato la paciencia, hay que tener mucha para no entrar en la desesperación y nuestros jugadores la tuvieron. Era por fuera y por dentro, donde se pudieran tener la posibilidad de filtrar y descargar la pelota”, destacó.

Reiteró cómo quiere consolidar una nómina base, por lo que no ha hecho reformas sustanciales en el grupo. “Tengo más posibilidad de rotar a un equipo que está jugando y que está compitiendo. Como ustedes han visto, desde Pereira no se ha cambiado de equipo, se han hecho retoques, pero siempre es una base importante para que tenga el ritmo que necesitamos”, manifestó el profesor.

En cuanto a sus cambios, si bien destacó la velocidad de Estéfano Arango y de Facundo Boné, vio que no había espacio para que desarrollaran su juego, y sí para hombres que supieran poner la pelota al piso y le dieran transporte efectivo. Y se empezaba a romper la línea defensiva del rival con más toque que fuera penetrando el sólido sistema impuesto por García y su conjunto, que casi hace su negocio.

“Sabíamos que el partido se iba a presentar así, no podíamos estar estrellándonos. Como hablé anteriormente, por el afán, por la afugia y el resultado, son 95 o 96 minutos que tenemos que trabajarlos. El equipo los trabajó en el segundo tiempo, cuando entró Yeison Guzmán y con Sosa hicimos un 4-2-2-2 y metimos los dos delanteros”, expresó el entrenador ante la crónica deportiva.

“Los dos volantes de primera línea, con Fabián (Mosquera) y con Ríos, quien se venía como un mixto, se sumaba a los dos volantes de segunda línea. Y las bandas la atacaban nuestros laterales como ustedes lo pudieron ver. Entonces hubo alternativas, posibilidades con las características que tienen nuestros jugadores, el equipo cambió en un primer tiempo”, enfatizó el timonel.

En construcción

En cuanto al funcionamiento del colectivo, recordó la contratación de los 12 refuerzos para el presente semestre, que aún están en proceso de acople. “Soy de los que piensan que hay que aconsejar una nómina y fortalecerla cuando ha llegado un grupo de jugadores nuevos para volver a ser lo que somos. Yo creo que poco a poco se está construyendo esa idea”, acotó en su intervención.+

“A veces la gente me grita que me da miedo y no: me gusta tener un equipo equilibrado, en defensa y en ataque. Eso es lo que pasa con nosotros, queremos tener un equipo con equilibrio, que ataque, pero que también defienda. No que ataque bien y defienda mal, o que defienda bien y no ataque, y estamos en eso, consolidando una nómina que tenga un equilibrio”, refirió.

Y, por último, Torres habló de su cruce de palabras con el árbitro Carlos Ortega.“Mantiene lamentándose por un partido que nos pitó contra Millonarios en la final. Entonces yo le dije ahorita que me cuidaran los jugadores, por tanto zapato, y me sacó amarilla. Es su obligación cuidarlos”, indicó el profesional, quien cerró así una emotiva semana a nivel local y extranjero.

Con dos victorias al hilo, tras el éxito el jueves anterior en la primera fase de la Copa Conmebol Sudamericana, cotejo en el que eliminó a Junior de Barranquilla, el responsable del proyecto deportivo del club tolimense comienza a ‘enderezar’ el rumbo. El siguiente escollo será Atlético Bucaramanga, el lunes 20 de marzo, en una plaza que ha sido fructífera en la historia reciente.