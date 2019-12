View this post on Instagram

Hoy vengo a despedirme de nuestra nación verdolaga. Agradecerles a cada uno de los que hacen parte de @nacionaloficial ya que me brindaron todo, desde el primer día, hasta el último. Club de primer nivel y el más grande de Colombia. Gratitud de vestir esta camiseta. Me voy tranquilo y feliz de poder hacer parte de esta institución y triste por no poder haber ganado títulos este año. Merecíamos más pero así es el fútbol. Gracias a cada uno de nuestros hinchas por su respeto, admiración y críticas. Que en el 2020 se cumplan todos los objetivos trazados y lo mejor siempre pra este querido club! Muchas gracias verdolagas! Hasta siempre 🏴‍☠️