Maria Alejandra Galán, compañera sentimental de David Gutiérrez, contó en ‘La red’, programa del Canal Caracol, que este le pegaba constantemente cuando vivían juntos, que él andaba con un arma y que la familia de Gutiérrez lo sabía.

“Cuando le dije que estaba embarazada, me dijo que no quería tener ese hijo, que si yo estaba loca, que si yo era una bruta, que eso no era un bebé, que era un huevo, esa era su expresión, que quería que abortara… Me golpeó en la barriga estando embarazada y en una clínica me dijeron que había perdido al bebé”, comentó la mujer.

Al respecto, el hombre explicó: “No es cierto que yo ande armado. Peleábamos, como todas las parejas, pero nunca la llegué a tocar. Ella estuvo embarazada y yo no estaba viviendo con ella, ella estaba donde la mamá. Es mentira que le pegué una patada. Ella me llamó y me dijo que tuvo un susto con su hermano y que no sabía qué tenía. El doctor no dijo que la golpee ni ella le dijo eso al doctor. Eso me lo tiene que demostrar”

Además, la mujer relató que decidió llevar el caso ante las autoridades porque no aguantó más la situación después de la última golpiza: “Me cogió por el cuello y me dejó guindando, me pegó, me salió sangre por el oído y me dijo que eso me lo hizo por mí misma, que yo me lo merecía… Me sentí muy aterrorizada, vi la muerte y dije: ya no más, no merezco esto y quiero justicia”.

Foto suministrada por la dama:

Foto: 'La red'

Ante esta acusación, David Gutiérrez dio su propia versión: “Salí con mi primo, ella es celosa, no le gusta que yo ande con él. Me pegó una cachetada y le agarré los brazos porque me quería romper una cadena de oro. En el cuarto empezamos a forcejear y nunca le pegué. Pero ella dice que le dí una trompada y no tiene moretones. Hasta el momento, no me ha llegado ninguna demanda porque no le he hecho nada a nadie, quiero que la justicia tome el control de todo”.

Acá, el documento de la demanda que fue publicado por ‘La red’:

En video, el testimonio de la pareja: