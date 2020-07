“Me gustaría ir a la liga de España”, señaló Jorge Carrascal, cartagenero de 22 años de edad, en el programa ‘El vbar’, donde fue consultado por su futuro.

“He escuchado los rumores de Juventus, pero mi representante no me ha dicho nada”, apuntó el popular ‘Neymar colombiano’, como es apodado en Argentina.

Sin embargo, afirmó que añora vestir algún la camiseta del conjunto de su tierra:

Y señaló que se encuentra a gusto en River, club con el que podría empezar trabajos en los próximos días, pues está a la espera de confirmación para viajar.

“River Plate es el mejor equipo de Suramérica, tiene grandes jugadores. Poco a poco voy trabajando y mejorando para ganar la confianza del entrenador [Marcelo Gallardo], que me ha ayudado a crecer mucho, es una persona extraordinaria”, señaló.

#ElVBARCaracol

"He escuchado lo rumores de la Juventus, pero mi representante no me ha dicho nada": Jorge Carrascal, invitado en el @VBarCaracol de @CaracolRadio

🎧 En vivo: https://t.co/BvzLUf4sHB pic.twitter.com/hYRBjwPxKu

— El VBAR (@VBarCaracol) July 3, 2020