Hizo parte de selecciones Colombia en categorías juveniles y mayores. Fue un lateral respetado en el ambiente del balompié de nuestro país. Hizo historia con su querido Atlético Junior, con el que ganó dos títulos locales, y también le prestó sus servicios a Cali, Cúcuta Deportivo y Real Cartagena.

Es Hayder Palacio, quien dejó una imagen de rendidor jugador y que desde hace ya varios años alistó maletas para marcharse junto a su familia a New York, en Estados Unidos.

Ese viaje a territorio estadounidense coincidió con su retiro del fútbol profesional, que fue ya hace más de una década. Y justamente en la ‘gran manzana’, encontramos a Palacio, de 44 años, quien se mostró abierto y sincero para contar su historia, misma que ya no transcurre entre entrenamientos, concentraciones, partidos y lo demás que incluye el alto rendimiento.

“Hace cinco años y medio que resido aquí, en la ciudad de Nueva York. Estoy bastante contento acá. Ahora mismo yo trabajo en una empresa constructora, yo soy chofer de una camioneta van, también hay camiones. Somos cinco choferes y todo bien. Y de otra parte, también estoy con una escuela de fútbol, que es del Borussia Dortmund, el equipo alemán. Eso es bastante bueno porque sabemos toda la experiencia que uno tiene como futbolista y también ligado a lo que más nos gusta”, inició el hombre natural de Barranquilla y al que le pegó duro la leucemia que aquejó Luis Guillermo, su padre, ya fallecido.

Aunque cuando partió desde Colombia ya tenía puntos de contacto en Estados Unidos, porque la familia de su esposa vive allí, a Hayder Palacio le tocó hacer lo suyo para ubicarse en un puesto de trabajo, no precisamente como entrenador.

Así contó que “yo estuve trabajando inicialmente en una compañía de carpintería y me recomendó Jair Rambal, un jugador que estuvo en Nacional. Estuve casi 4 años allí. Al principio estaba trabajando en labores de mantenimiento, recibiendo domicilios y materiales. Después, fui aprendiendo sobre carpintería, aunque aquí es diferente a la de Colombia. Aquí nos dedicamos más a trabajos con un material similar al yeso-cartón y aluminio. Se hacían trabajos de remodelación. Lo curioso allá fue que la mayoría de mis compañeros eran de Ucrania”.

Sin embargo, siempre el balón hizo falta y de buena manera logró su vinculación a una labor paralela al tema de la conducción en la constructora.

En New York funciona una academia avalada por el Borussia Dortmund, en la que le abrieron las puertas. “Acá un amigo de Valledupar, que lleva mucho tiempo aquí, me relacionó con su hermano Ronald, quien es el manager de la filial del Borussia aquí en Nueva York. Ellos me dijeron que me querían acercar a ese proyecto, fui a unas pruebas primero porque tenían que enviar un vídeo a la filial en Texas. De ahí, ese video lo mandaron a Alemania para ver cómo entrenaba yo. Les gustó mi forma de entrenar, me integré a los trabajos con los niños. Gracias a Dios, estoy con ellos hace casi 5 meses y todo va muy bien”, agregó el otrora defensor de los ‘tiburones’.

Así transcurre la vida de Hayder Palacio, quien no extraña tanto el ambiente de la calurosa Barranquilla porque junto a él tiene a Lauri Ramírez, su esposa; a Hayder Daniel y Nicol Daniela, sus dos hijos y hasta a sus nietos, porque ya es abuelo.

Hayder Palacio y un vistazo al Junior y a otros temas futboleros

Bueno y en New York juega aún en torneos aficionados…

“Sí, sí claro. Aquí hay unos torneos en un parque muy conocido acá en Nueva York, y es muy competitivo. Cuando llegué jugaba con jóvenes, porque a uno le daba para correr con con los ‘pelados’. Quedamos dos años campeones. Y ahora juego en un torneo para mayores de 40 años. Ahí están varios futbolistas que jugaron en nuestro país como Jair Rambal, Nelson Riascos; Roberto Polo, el de Equidad; Andrés ‘el Gallo’ Estrada, del Cali; los hermanos Barahona, uno que era arquero y el otro volante de Pasto, Nacional; y otros colombianos que juegan bien”.

¿Ve a Junior a la distancia?

“Sí, tenemos una aplicación aquí donde siempre vemos todos los partidos que salen. A veces escucho en la radio los partidos. Contento con lo de Junior, con el título. Ahora me parece que en la Liga 2024 tienen baches que son normales. Cuando uno llega a la cima, como Junior el año pasado, después viene un inicio difícil. Ya es hora de darse cuenta de que lo del año pasado ya pasó. Con el gran equipo que tienen ahora, deben rendir aún más”.

¿Y ha visto a la Selección Colombia de Néstor Lorenzo?

“Sí, veo todos los partidos. A la Selección del profesor Lorenzo la veo muy bien, es dinámica y con una buena unión entre los jugadores. Espero que tengan un buen desempeño en la próxima Copa América y en las eliminatorias del Mundial, ya que tienen un buen equipo y el trabajo del profesor ha sido muy bueno”.

