El internacional francés de la Juventus de Turín Paul Pogba, positivo por testosterona en un test antidopaje realizado en agosto, fue condenado a cuatro años de suspensión por el tribunal antidopaje italiano, indicó este jueves el club a la AFP.

(Lea también: A ‘Supermán’ López lo retiran del caso por dopaje, pero no sabe si puede volver a correr)

Este último ha seguido la petición de la fiscalía contra el centrocampista y campeón del mundo 2018, conforme al Código Mundial Antidopaje.

Al ser contactado por la AFP, el tribunal antidopaje italiano no ha respondido por el momento.

Pobga, de 30 años, dio positivo en agosto de 2023, en un control realizado con motivo del partido entre Udinese y Juventus de la primera jornada del campeonato italiano, en el que no participó.

El centrocampista, cuya temporada 2022-2023 estuvo marcada por las lesiones y problemas extradeportivos, fue suspendido provisionalmente el 11 de septiembre, antes de que un nuevo test que él mismo solicitó confirmara menos de un mes más tarde la presencia de metabolitos de testosterona.

(Vea también: Enviados de Juventus visitarán Colombia: formación de niños y jóvenes en fútbol, favorecida)

Paul Pogba has been banned from football for four years for using a performance-enhancing drug pic.twitter.com/FqD3IwhO8K

— B/R Football (@brfootball) February 29, 2024