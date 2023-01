Harold Rivera habló por primera vez desde su regreso a Santa Fe y allí hizo referencia al equipazo que están conformando, además recordó su pasado campaña con ‘Cardenal’ y ahora espera mejorar lo que él mismo logró hace un tiempo con las institución.

(Vea también: Santa Fe quiere seguir rompiendo el mercado de fichajes; anunciará a dos jugadores más)

El DT tolimense también habló sobre la nómina que dirige. “La respuesta ha sido importante de los jugadores, todos luchando para ser tenidos en cuenta. Todo mundo quiere jugar y participar en el primer compromiso. Queremos hacer una familia. Varios han jugado conmigo y otros los dirijo por primera vez. Estar adaptados a la capital nos hace más fácil el trabajo”.

Rivera recordó el 2019, cuando sacó al equipo de los últimos lugares. ” Tuvimos esa resiliencia y llegadas a esa semifinal que se fue esquiva”. También hizo referencia a la final del 2020, cuando cayó ante América de manera sorpresiva. “Desafortunadamente no conseguidos ese objetivo y estamos con los ánimos puestos. Se esta buscando esa estrella y tener a Santa Fe en esos lugares. Lo pasado es pasado y volvimos a demostrar por qué volvieron a confiar en Harold Rivera”.

(Lea también: La nueva camiseta de Santa Fe para 2023: ya hay fecha, hora y lugar del lanzamiento)

“Estuve en Ibagué viendo muchos partidos, me invitaron acá también a Bogotá. Estuve en Ecuador con los hermanos Resalvo. Fui a Europa, estuve en capacitación y en estos días comenzamos la actualización de la Licencia pro. No me puedo quedar quieto”, dijo Rivera sobre lo que hizo mientras salió del ‘Cardenal’.